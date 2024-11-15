С каждым годом Закаменск становится краше и комфортнее

В рамках конкурсных проектов создана пешеходная улица, комфортная для разных видов использования: для посещения локальных мероприятий библиотеки и ДК, ожидания приема в МФЦ или поликлинике и просто отдыха.







После двух лет продолжительных работ завершилось благоустройство сквера по ул. Юбилейной. Из-за большого объема работ реализация этого проекта была разделена на 2 этапа. Общая стоимость финансирования составляет около 11 млн. рублей. Ранее на месте сквера был большой пустырь, закрытый между домов. Теперь появилась удобная и комфортная зона отдыха. По проекту сквер состоит из нескольких зон - игровая зона и место для отдыха. В рамках проекта появилось освещение по всему периметру, удобные скамейки, в том числе с навесами, даже предусмотрена небольшая сцена с посадочными местами. Уложена тротуарная плитка, посажены зеленые насаждения и установлены качели.





«У нас комплексный подход к благоустройству дворовых территорий. В течение двух лет мы постепенно облагораживаем микрорайон. В рамках программы 1000 дворов здесь была построена спортивная площадка. Таким образом, общий облик микрорайона улучшается», - отметила заместитель руководителя администрации г. Закаменск Ирина Скоробогатова.





Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» центр города и его дворы активно благоустраиваются, становятся красивыми и удобными. В этом заслуга самих жителей, которые активно голосуют за те территории, которые, по их мнению, необходимо улучшить, благоустроить. Главными их запросами стали озеленение, организация мест отдыха, досуга детей.«Это позволило принять обоснованные проектные решения, которые в настоящее время реализованы. На реконструкцию улиц Титова, Ленина, Крупская и центрального бульвара направлено за последние годы 265 млн рублей. Участие в конкурсах - это отличная возможность менять облик устаревших пространств и в целом облик города», - отметил заместитель председателя Правительства Бурятии Евгений Луковников.Благоустройство центральной улицы Ленина продолжилось проектом «Связь времен», который охватывает, помимо этой улицы, центральную площадь, а также пространство между двумя социальными объектами – зданиями детской поликлиники и стоматологии. Таким образом, идет формирование единого облика уличных пространств Закаменска.«Отрадно, что администрация города и района берется за новые проекты, изыскивает возможности для разработки дизайн-проектов и участвует в федеральных конкурсах. Мы бы хотели, чтобы такую активность проявляли и другие муниципальные образования. Тем более, сейчас у малых городов и сел численностью от 5 тысяч есть хорошая возможность участвовать в конкурсах для ДФО. У нас есть хорошие примеры», - рассказал заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Александр Маренич.Не забыты и дворовые территории, которые благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. За это время в Закаменске благоустроено 22 общественных территории и более 20 дворовых на общую сумму порядка 76,3 млн. рублей. К примеру, недавно в Закаменске завершилось благоустройство двух дворовых территорий по ул. Комсомольская, 7 и ул. Ленина, 56.Пятиэтажный дом по ул. Комсомольская, 7 состоит из 4 подъездов, а дом по ул. Ленина, 56 тоже имеет 5 этажей, но сам по себе он протяженный и состоит из одного подъезда. Вся подъездная часть этих домов находилась в непотребном состоянии, скапливались осадки, тротуарная часть была в разбитом виде. И в рамках работ по дворовым территориям было произведено асфальтирование проездов, установлено освещение над подъездами, а также появились новые лавки и урны. Помимо этого, появились парковочные места к многоэтажным домам. В домах проживают более 200 человек. Со слов местных жителей, создается атмосфера комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.Общая стоимость финансирования благоустройства дворовых территорий в этом году составляет почти 4 млн. рублей.«Благоустройство играет ключевую роль в создании здоровой и устойчивой городской среды. Оно способствует повышению безопасности, социальной активности и благополучия жителей. Красивые и ухоженные общественные пространства стимулируют людей проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом и общаться друг с другом. Это, в свою очередь, укрепляет социальные связи и создает ощущение принадлежности к местному сообществу», - прокомментировал руководитель администрации г. Закаменск Михаил Цыренов.В 2025 году запланировано проведение работ в двух дворовых территориях: по ул. Баирова 2, 4 и ул. Гагарина 21, 23. Уже в следующем году здесь появятся фонари над подъездами, новые лавки и урны.С 2017 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Закаменске благоустроено 22 общественных и более 20 дворовых территорий.Фото: Администрации г. Закаменск