В Улан-Удэ отловили 8 собак в ходе рейда по Тулунже

В Улан-Удэ 14 ноября прошел межведомственный «собачий» рейд в микрорайоне Тулунжа. Он был организован администрацией Советского района с участием Комитета городского хозяйства, Комитета по образованию, Комитета по социальной и молодежной политике, Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных, а также службы групп отлова ООО «ЦАСС».«Мобильные группы прошли 300 домовладений, провели 13 профилактических бесед и выдали памятки по содержанию домашних животных и о проведении бесплатной стерилизации собак. Сотрудники Управления административного контроля составили 2 протокола за нарушение правил регистрации и выгула домашних животных. Ветеринары вакцинировали 4 питомцев, зарегистрировали 3 собаки. Службой отлова изъято из среды обитания 8 собак», - отчитались об итогах рейда в Комитете городского хозяйства.В свою очередь, специалисты Комитета по образованию и Комитета по социальной и молодежной политике беседы с воспитанниками дошкольного учреждения №104 «Зорька» и школы №8 об ответственном обращении с животными, правилах выгула и правилах поведения при встрече с бродячими собаками.