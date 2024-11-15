Общество 15.11.2024 в 16:32

В Улан-Удэ отловили 8 собак в ходе рейда по Тулунже

За нарушение правил регистрации и выгула животных составлено 2 протокола
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отловили 8 собак в ходе рейда по Тулунже
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ 14 ноября прошел межведомственный «собачий» рейд в микрорайоне Тулунжа. Он был организован администрацией Советского района с участием Комитета городского хозяйства, Комитета по образованию, Комитета по социальной и молодежной политике, Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных, а также службы групп отлова ООО «ЦАСС».

«Мобильные группы прошли 300 домовладений, провели 13 профилактических бесед и выдали памятки по содержанию домашних животных и о проведении бесплатной стерилизации собак. Сотрудники Управления административного контроля составили 2 протокола за нарушение правил регистрации и выгула домашних животных. Ветеринары вакцинировали 4 питомцев, зарегистрировали 3 собаки. Службой отлова изъято из среды обитания 8 собак», - отчитались об итогах рейда в Комитете городского хозяйства.

В свою очередь, специалисты Комитета по образованию и Комитета по социальной и молодежной политике беседы с воспитанниками дошкольного учреждения №104 «Зорька» и школы №8 об ответственном обращении с животными, правилах выгула и правилах поведения при встрече с бродячими собаками.
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