В Баргузинском районе торжественно открыли новую дорогу. Эта дорога ведет к одной из самых красивых деревень в Бурятии – Ярикта.

Село Ярикта - это одна из главных точек туристического притяжения в районе, туда ежегодно приезжает тысячи туристов, чтобы посетить Баргузинский дацан и помолиться у священного камня Богини Янжимы.

- Теперь села Улюн, Улюкчикан и Ярикта соединяет новая асфальтированная дорога. Участок с 347- по 360 км региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан- Новый Уоян был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Вместо гравийной дороги на участке появилась асфальтобетонная. Подрядчик обновил 13 км, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Со время ремонта были приведены в нормативное состояние 6 мостов и 26 водопропускных труб. Также подрядная организация обустроила дорогу: тротуары, пешеходные переходы и остановочные пункты с автопавильонами установили для удобства и безопасности жителей в местах, где дорога проходит через улусы.

На опасных участках установили барьерное и пешеходное ограждение.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии отремонтировали 110 км региональных дорог и более 500 п.м. мостов.

Фото: скриншот видео, минтранс Бурятии