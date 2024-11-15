Общество 15.11.2024 в 16:46

В Баргузинском районе торжественно открыли новую дорогу

Эта дорога ведет к одной из самых красивых деревень в Бурятии
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Баргузинском районе торжественно открыли новую дорогу

В Баргузинском районе торжественно открыли новую дорогу. Эта дорога ведет к одной из самых красивых деревень в Бурятии – Ярикта.

Село Ярикта - это одна из главных точек туристического притяжения в районе, туда ежегодно приезжает тысячи туристов, чтобы посетить Баргузинский дацан и помолиться у священного камня Богини Янжимы.

- Теперь села Улюн, Улюкчикан и Ярикта соединяет новая асфальтированная дорога. Участок с 347- по 360 км региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан- Новый Уоян был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Вместо гравийной дороги на участке появилась асфальтобетонная. Подрядчик обновил 13 км, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Со время ремонта были приведены в нормативное состояние 6 мостов и 26 водопропускных труб. Также подрядная организация обустроила дорогу: тротуары, пешеходные переходы и остановочные пункты с автопавильонами установили для удобства и безопасности жителей в местах, где дорога проходит через улусы.

На опасных участках установили барьерное и пешеходное ограждение.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Бурятии отремонтировали 110 км региональных дорог и более 500 п.м. мостов.

 

Фото: скриншот видео, минтранс Бурятии

Все новости

В квартирах нуждающихся улан-удэнцев установили пожарные извещатели
15.11.2024 в 17:45
Строительство Национального музея Бурятии идет по графику
15.11.2024 в 17:30
67 процентов жителей Улан-Удэ в новом году ожидают повышения зарплаты
15.11.2024 в 17:18
В Бурятии экс-министра оправдали и осудили
15.11.2024 в 17:10
В Баргузинском районе торжественно открыли новую дорогу
15.11.2024 в 16:46
В Улан-Удэ отловили 8 собак в ходе рейда по Тулунже
15.11.2024 в 16:32
С каждым годом Закаменск становится краше и комфортнее
15.11.2024 в 16:18
В Улан-Удэ светофор на Трубачеева получил кнопку
15.11.2024 в 15:53
Завтра жителей Бурятии ожидает Бобровая луна
15.11.2024 в 15:45
В Улан-Удэ коммунальщики подсыпают улицы и тротуары
15.11.2024 в 15:30
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В квартирах нуждающихся улан-удэнцев установили пожарные извещатели
Их приобрели сами управляющие компании для семей района
15.11.2024 в 17:45
67 процентов жителей Улан-Удэ в новом году ожидают повышения зарплаты
И более трети опрошенных надеются на карьерный рост
15.11.2024 в 17:18
В Улан-Удэ отловили 8 собак в ходе рейда по Тулунже
За нарушение правил регистрации и выгула животных составлено 2 протокола
15.11.2024 в 16:32
С каждым годом Закаменск становится краше и комфортнее
Это благодаря тому, что Закаменск - активный участник и трижды финалист федеральных конкурсов по созданию комфортной городской среды
15.11.2024 в 16:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru