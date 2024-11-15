67 процентов жителей Улан-Удэ в новом году ожидают повышения зарплаты. И более трети опрошенных надеются на карьерный рост. Опрос провел популярный портал по поиску работы «Суперджоб».

- 67% жителей Улан-Удэ в новом году ожидают повышения зарплаты, по 33% — стабильности и карьерного роста, 28% — адекватности от руководства, 21% — новых интересных задач. На улучшение условий труда надеется 20%, на расширение компенсационного пакета — 17%. 15% мечтают о снижении нагрузки, а 12% надеются на признание их заслуг перед компанией. Ничего не ждут от работы только 4% горожан, - показали результаты опроса.

У мужчин и женщин главная надежда - на повышение зарплаты, но женщины чаще мужчин заявляли об этом.

Помимо роста дохода, женщины чаще мужчин ждут в новом году адекватности от руководства, улучшения условий труда и снижения нагрузки. Мужчины же больше надеются на новые интересные задачи и на признание своих заслуг.

- Молодые люди чаще тех, кто старше, хотели бы в новом году построить продуктивные отношения с руководством, работать над новыми интересными задачами в более комфортных условиях, а те, кому более 45 лет, гораздо чаще тех, кто моложе, мечтают о повышении зарплаты и о стабильной работе компании, - отметили организаторы опроса.



Фото: loon.site