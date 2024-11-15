В квартирах нуждающихся улан-удэнцев установили пожарные извещатели

35 пожарных извещателей приобрели управляющие компании для семей района, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Управляющие компании Советского района активно поддержали акцию «За безопасность вместе: пожарный извещатель», передав 35 пожарных извещателей, - сообщили в администрации района.

Эти устройства были установлены в домах тех, кто особенно нуждается в дополнительной защите – семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также находящихся в социально опасном положении.

- Чтобы стать участником акции и поддержать нуждающиеся семьи, вы можете обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района, - добавили в мэрии.

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, каб. 18 «а».

Телефон для справок: 21-61-03.

Фото: администрация Советского района Улан-Удэ