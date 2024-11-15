Общество 15.11.2024 в 18:03

В Курумкане после капитального ремонта открыли главную улицу

Теперь там появилось новое дорожное покрытие, уличное освещение, новые пешеходные дорожки, светофоры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Курумкане после капитального ремонта открыли главную улицу

В селе Курумкан состоялось долгожданное, радостное событие. Была открыта отремонтированная дорога по улице Школьная - главной улице районного центра. Протяженность автодороги составляет 863 метра, ширина дороги – 6 метров.

Ремонт дороги был произведен в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Одна из центральных улиц районного центра совершенно преобразилась. Там теперь появилось новое дорожное покрытие, уличное освещение на протяжении всего участка, новые пешеходные дорожки.


Там также установлены дорожные знаки, водоотводные каналы, ограждения, светофоры, нанесена дорожная разметка, обустроена автобусная остановка.

Стоимость всего ремонта дороги составила 39,12 млн. рублей. Подрядчиком выступило ООО «Дорожник».

Партнёром района по реализации проекта в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выступила компания «Озерное». Объём внебюджетного софинансирования со стороны «Озерного» составил 2,982 млн. руб. в рамках соглашения с правительством Бурятии. ООО «Дорожник» оказало спонсорскую помощь в размере 1,155 млн. руб.

- Комфортный и безопасный проезд должен быть обеспечен в каждом районе Бурятии, и благодаря реализации таких федеральных проектов как «Безопасные качественные дороги» и «Комплексное развитие сельских территорий» это стало возможным. Так, например, по госпрограмме КРСТ в этом году отремонтировали 12 участков дорог местных дорог общей протяжённостью 31 км. Дорожные работы развернулись в Еравнинском, Закаменском, Селенгинском, Бичурском, Кабанском и Курумканском районах. Добавлю, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году мы отремонтируем 110 км региональных и местных дорог. Работа по приведению дорог в нормативное состояние продолжится и в следующем году, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

На торжественной церемонии открытия новой дороги также вручили ключи от новых автомашин.

Курумканская школа №2 получила новый школьный автобус для детей. Автобус был приобретен в рамках федеральной программы «Школьный автобус», стоимость составляет 3,76 млн. руб.


Курумканский филиал бюджетного учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» пополнился автомобилем «ГАЗ Садко NEXT» для обслуживания труднодоступных животноводческих стоянок.

Это мобильный ветеринарный пункт приобретен в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость внедорожника с фургоном составила 8 млн. 600 тыс. рублей, с привлечением внебюджетного софинансирования от ООО «Хиагда» в размере 930 тыс. руб.

- Конечно, мы очень рады долгожданному капитальному ремонту улицы Школьной. На этой улице у нас находится очень много торговых объектов, кафе, автовокзал, филиалы МФЦ, Социального фонда России, Ростелекома, администрация сельского поселения «Курумкан». Улучшение качества жизни населения, ремонт дорог, мостов, освещение населённых пунктов - это наша задача, мы и дальше продолжим участвовать в дальнейшем в национальных проектах, государственных программах и конкурсах, при поддержке нашего правительства РБ, депутатов Народного Хурала РБ. От лица жителей Курумканского района хочу выразить благодарность министерству сельского хозяйства и продовольствия РБ, министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ за неоценимую помощь в реализации данных проектов, отдельно хочу поблагодарить наших партнеров, оказавших помощь: ООО «Озерное», ООО «Хиагда», ООО «Дорожник» и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! - сказал глава МО «Курумканский район» Леонид Будаев.

 

Фото: Озерный ГОК

Теги
администрация Курумканского района Озерный ГОК дороги Бурятия Курумкан

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