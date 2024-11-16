Общество 16.11.2024 в 13:23

Ледовый дворец в Улан-Удэ обещают открыть до конца года

Сейчас на объекте убирают строительный мусор

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Текст: Анастасия Величко
Ледовый дворец в Улан-Удэ обещают открыть до конца года

В конце ноября подрядчик, занимающийся строительством «Байкал Арены», планирует подать извещение об окончании работ и до конца этого года получить разрешение на ввод в эксплуатацию 1, 2, 4 блоков. Об этом в соцсетях сообщает зампред по развитию инфраструктуры в правительстве Бурятии Евгений Луковников.

Эти блоки включают в себя две ледовые арены, трибуны, раздевальные, тренировочные залы, медблок, хостел для хоккейных команд. Третий блок, в котором располагаются холл, гардероб, сувенирные лавки, пошел под реконструкцию.

После рабочего совещания по строительству Регионального центра по хоккею в Улан-Удэ Евгений Луковников выехал на объект, чтобы удостовериться соответствует ли доклад подрядчика — ООО «Арена» реальной картине.

- Сейчас начинаются работы по клинингу - необходимо отмыть буквально все на огромной площади, убрать весь строительный мусор, завезти и расставить мебель. Также произвести пусконаладку лифта, слаботочных сетей и подготовиться к заливке катка, - сообщает чиновник.

Зампред правительства поручил нарастить количество рабочей силы. Большой объем работы, который предстоит провести, требует большего количества людей.

- Подрядчику необходимо активизироваться, чтобы в срок выполнить все запланированные работы. Времени осталось мало, - подчеркнул Луковников.

Напомним, ледовый дворец в Улан-Удэ начали строить в конце 2019 года. Сдaть oбъeкт oбeщaли уже чepeз два года, однако стройка затянулась. Здание вoзвoдится в paмкax фeдepaльнoгo пpoeктa «Cпopт - нopмa жизни».


Фото:t.me/lukovnikovE

 

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