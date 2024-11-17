Хвойная аллея около Авиазавода Улан-Удэ прижилась

МБУ «Городское лесничество» завершило в октябре высадку 85 взрослых сосен на территории рядом с Улан-Удэнским авиазаводом и в парке Жанаева. Аллея из сосен хорошо прижилась.

Посадка зеленых насаждений была приурочена к 85-летнему юбилею завода, сообщили в МБУ «Городское лесничество». 30 августа была высажена первая сосна. В мероприятии приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, советник генерального директора Госкорпорации «Ростех», Герой труда Российской Федерации Леонид Белых, заводчане.

Фото: скриншот из видео ТГ Мэрия Улан-Удэ