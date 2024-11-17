Общество 17.11.2024 в 15:46
Улан-Удэнские студенты участвуют в чемпионате мира по программированию ICPC
Бурятский государственный университет выступает площадкой для зоны «Сибирь»
Текст: Татьяна Жамсуева
Сегодня стартовал четвертьфинал командного чемпионата мира по программированию ICPC. Это крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию.
В Молодёжной инновационной студии собрались 7 команд из БГУ и ВСГУТУ. Всего в турнире (по всем площадкам) принимает участие 38 команд. По традиции чемпионатов мира, когда команда решает задачу на её стол, приклеивают шарик
Фото: МИС БГУ