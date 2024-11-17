Общество 17.11.2024 в 16:27

Жители Улан-Удэ активно пользуются бонусными картами при покупке

Экономия в среднем выходит 1145 рублей в месяц
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Жители Улан-Удэ активно пользуются бонусными картами при покупке

Каждый второй житель Улан-Удэ (54%) постоянно пользуется бонусными картами магазинов. Каждый третий — иногда. О том, что никогда не пользуются скидочными картами, рассказали 14% опрошенных.

Выгоду от скидок горожане оценивают достаточно скромно. По мнению 41% использующих бонусные карты, участие в таких программах позволяет им экономить до 500 рублей в месяц. 14% считают, что карты магазинов сохраняют от 500 до 1000 рублей в месяц, а 18% — от 1000 до 3000 рублей.

На регулярной основе бонусными программами женщины пользуются чаще мужчин. А вот сумма экономии у мужчин больше, чем у женщин. Чем старше респонденты, тем чаще они экономят подобным образом: среди молодежи до 34 лет участвуют в программах лояльности продуктовых магазинов 47%, а среди граждан старше 45 лет таких уже 56%. Средняя сумма экономии в месяц ниже у тех, кто моложе.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей используют карты магазинов чаще, чем те, кто зарабатывает больше, но экономят по ним меньше денег практически в 1,5 раза.

Опрос проведен порталом SuperJob

Фото: Номер один


Все новости

Жители Улан-Удэ активно пользуются бонусными картами при покупке
17.11.2024 в 16:27
Улан-Удэнские студенты участвуют в чемпионате мира по программированию ICPC
17.11.2024 в 15:46
Хвойная аллея около Авиазавода Улан-Удэ прижилась
17.11.2024 в 15:30
Трамваи в Улан-Удэ стали популярнее автобусов
17.11.2024 в 13:02
Ветераны СВО из Бурятии завоевали золото по волейболу сидя в Сириусе
17.11.2024 в 11:01
Готовил дозу при жене и ребенке
17.11.2024 в 08:00
60 кошек в квартире
17.11.2024 в 07:00
Монголия сможет обеспечить Бурятию картофелем
16.11.2024 в 18:05
Глава Бурятии встретился с главой Мьянмы
16.11.2024 в 14:01
Ледовый дворец в Улан-Удэ обещают открыть до конца года
16.11.2024 в 13:23
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Улан-Удэнские студенты участвуют в чемпионате мира по программированию ICPC
Бурятский государственный университет выступает площадкой для зоны «Сибирь»
17.11.2024 в 15:46
Хвойная аллея около Авиазавода Улан-Удэ прижилась
Было высажено 85 деревьев к 85-летнему юбилею завода
17.11.2024 в 15:30
Готовил дозу при жене и ребенке
Бывший наркоман рассказал, как избавился от зависимости
17.11.2024 в 08:00
60 кошек в квартире
Сердобольные улан-удэнцы бьют рекорды по количеству домашних животных
17.11.2024 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru