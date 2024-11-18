Массовое отключение электричества пройдет сегодня в Улан-Удэ

Сегодня в ряде районов Улан-Удэ для проведения ремонтов будут отключать электричество. Об этом сообщили городские власти со ссылкой на ПАО «Россети Сибирь».Отключения пройдут по следующим адресам:Ул. Мунгонова 1-42, АЗС №6, с/т «Горки», ул. Буранная 1, 5б, ул. Ясеневая 5, 69, ул. Клеверная 1 - 27, ул. Испытателей 11А, ул. Северо-восточная 22, 32, 44, 47, 50, 51, 52, 56, 66, 93, 94, 95, 96, 98, ул. Миля 1-37, ул. Королева 2а, 7, 27, 33 А, 35, 41-75, ул. Исаева 3, 9, 5, 10, 12, ул. Сафронова 6, 8, ул. Чкалова 21, ул. Камова 8Б блок 2, блок 1, ул. Авиаторов 1-55, ул. Буранная 60, ДНТ Молодежный.- ул. Буранная 1-61, ул. Ясеневая 1-169, ул. Обзорная 1-69, ул. Клеверная 1-19, ул. Испытателей 1-14.ул. Денисова 1-38, пер. Пищевой 1-45, ИП «Харахинов», производственная компания «Гефест», ОАО «Росичъ», ООО СП МГК РБМ, ГУ комбинат «Прибой» Росрезерва, Абсолют База «Росичь».- ул. Подстанционная, ул. Пригородная, ул. Урожайная, ул. Курская, ул. Кабанская 12-14, пер. Кабанский, ул. Толстихина, ул. Соловьиная, ул. Красночикойская, ул. Карельская, ул. Донская, ул. Полевая, ул. Блюхера, СНТ «Сибиряк», ул. Кемеровская, ул. Грачевская, пер. Малый, ул. Иволгинская, ул. Новая, пер. Грачевский, пер. Иволгинский, пер. Новый, ООО «Сото», пер. Кемеровский, ул. Заречная, ул. Новосибирская, ул. Голубичная, ул. Далахайская, ул. Измайловская, ул. Независимая, школа №44 по ул. Новая 44, котельная школы №44, ул. Иволгинская 13б (магазин Терем).