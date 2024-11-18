Общество 18.11.2024 в 09:43

Лама из Бурятии погиб на спецоперации

Баир Дармаев служил в 5-й Гвардейской танковой бригаде
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Текст: Андрей Константинов
Лама из Бурятии погиб на спецоперации
17 ноября в Бурятии простились с военнослужащим из 5-й Гвардейской танковой бригады Баиром Дармаевым. Он погиб в ходе спецоперации 23 октября 2024 года.

Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», Баир Дармаев родился 5 ноября 1974 года в селе Хилгана Баргузинского района. Окончил Хилганайскую среднюю школу в 1992 году. После был призван на срочную службу, служил на острове Русский в военно-морском флоте.

После срочной службы учился в ГПТУ села Могойто по специальности «водитель». Работал шофером в Хилганайской ветеринарии Баргузинского района.

В 1999 году переехал жить и работать в Улан-Удэ. Работал ювелиром на сувенирном заводе, затем прошёл переобучение на сварщика и работал в компании «Дархан-инвест».

В конце мая 2009 года принимал активное участие в строительстве и благоустройстве Баргузинского дацана - Дворца Богини Янжимы, в последующем поступил на хуварака и стал ламой при Баргузинском дацане.

Весной 2024 года Баир Дармаев заключил контракт с 5-й Гвардейской танковой бригадой и отправился в зону СВО. Погиб 23 октября 2024 года при выполнении боевых задач в Волновахском районе ДНР у села Золотая Нива.

Дома у Баира Дармаева остались отец, сестры и брат.

Фото: «Баргузин-инфо.24/7»
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спецоперация

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