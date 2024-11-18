Общество 18.11.2024 в 10:56

Дети-герои из Бурятии получили государственные награды

В Народном Хурале прошло награждение школьников, проявивших героизм
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Текст: Станислав Сергеев
Дети-герои из Бурятии получили государственные награды
Фото: Хурал Бурятии
Очередную сессию Народного Хурала Бурятии открыло торжественное награждение детей памятной медалью Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество». Награды юным героем вручал председатель республиканского парламента Владимир Павлов.

Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и памятный подарок от Народного Хурала были вручены Елисею Серебренникову, Жаргалу Батуеву, Аполлинарии Герасимовой, Яне Козловой, Софье Мунгаловой, Алине Трудневой, Максиму Коневину, Сергею Коневину, Анатолию Молокову и Илье Суркову.

10 июля 2024 года ученик муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Баргузинская средняя общеобразовательная школа» Елисей Серебренников совершил самоотверженный поступок и спас тонущего молодого человека из реки Баргузин.

Жаргал Батуев также спас тонущего мальчика 6 лет из реки в местности «Исток» Еравнинского района. Жаргал учится в Сосново-Озерской средней общеобразовательной школе № 1 им. З. Цыдыпова.

«Хочу поблагодарить депутатов Народного Хурала, членов Совета Федерации. Награда, которую вручили моему ребенку – это гордость для нашей семьи, - сказала мама Жаргала Дыжидма Батуева. - Я горжусь своим сыном и благодарна всем за то, что на такие поступки обращается внимание. Это стимулирует подростков, молодежь, дает им направление, напутствие.

Ученица муниципального общеобразовательного учреждения «Ганзуринская средняя общеобразовательная школа» Иволгинского района Аполлинария Герасимова спасла тонущего 9-летнего ребенка из реки Селенга.

Яна Козлова, Софья Мунгалова, Алина Труднева рассказали, что оказали содействие сотрудникам Министерства внутренних дел по Республики Бурятия в поимке жестокого убийцы.

Сергей Коневин, Илья Сурков вместе с жителями села Адамова Баргузинского района обнаружили и локализовали лесной пожар до прибытия пожарной службы.

Владимир Павлов поблагодарил учителей, родителей, которые приняли участие в воспитании героев.

«Дорогие наши герои, своими героическими поступками вы вписали себя в историю нашей республики. Поздравляем вас с высокой наградой! Эта награда является символом признания вашего подвига. Вы стали примером для многих сверстников. Уважаемые родители, от себя лично и от всех присутствующих в этом зале выражаю вам благодарность за достойное воспитание детей», - сказал руководитель республиканского парламента.

Председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец отметил, что эти ребята не только спасли других людей, несмотря на риск, но и подали пример своим сверстникам – пример героизма и мужества.
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