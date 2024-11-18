Общество 18.11.2024 в 11:05
В Бурятии записаться к врачам по-прежнему невозможно
О сроках возобновления записи ничего не сообщается
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии продолжаются работы в Центре обработки данных правительства. Их должны были завершить до 20 часов 17 ноября, однако в намеченный срок не уложились.
Напомним, из-за этих работ в республике с 15 ноября стала недоступной электронная запись к врачам через портал Госуслуг во все медицинские организации. Единый номер 122 также не работает.
Когда будет восстановлена запись, не сообщается.
Напомним, из-за этих работ в республике с 15 ноября стала недоступной электронная запись к врачам через портал Госуслуг во все медицинские организации. Единый номер 122 также не работает.
Когда будет восстановлена запись, не сообщается.
Тегиздравоохранение