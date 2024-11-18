Общество 18.11.2024 в 11:05

В Бурятии записаться к врачам по-прежнему невозможно

О сроках возобновления записи ничего не сообщается
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии записаться к врачам по-прежнему невозможно
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии продолжаются работы в Центре обработки данных правительства. Их должны были завершить до 20 часов 17 ноября, однако в намеченный срок не уложились.

Напомним, из-за этих работ в республике с 15 ноября стала недоступной электронная запись к врачам через портал Госуслуг во все медицинские организации. Единый номер 122 также не работает.

Когда будет восстановлена запись, не сообщается.
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здравоохранение

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с 12 по 18 ноября

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