Общество 18.11.2024 в 11:51

В Бурятию придет оттепель

Она будет сопровождаться снегопадами
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятию придет оттепель
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии на предстоящей неделе при смещении серии атлантических циклонов местами пройдут снегопады различной интенсивности, а температурный фон будет повышаться, днем местами до положительных значений. Такой прогноз озвучили сегодня в Гидрометцентре республики.

Преобладающая температура ночью составит -11, -16, при снеге -2, -7, по северу в ясные ночи -20,-27 градусов. Днем будет -1, -6, местами 0, +5 градусов.

В самом конце недели, с 24 ноября, арктические воздушные массы принесут холодную ветреную погоду. Преобладающая температура ночью составит -15, -20, по северо-востоку до -30 и ниже градусов. Днем будет -6, -11, по северу местами не выше -15, -20 градусов.
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