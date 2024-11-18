В Бурятию придет оттепель

В Бурятии на предстоящей неделе при смещении серии атлантических циклонов местами пройдут снегопады различной интенсивности, а температурный фон будет повышаться, днем местами до положительных значений. Такой прогноз озвучили сегодня в Гидрометцентре республики.Преобладающая температура ночью составит -11, -16, при снеге -2, -7, по северу в ясные ночи -20,-27 градусов. Днем будет -1, -6, местами 0, +5 градусов.В самом конце недели, с 24 ноября, арктические воздушные массы принесут холодную ветреную погоду. Преобладающая температура ночью составит -15, -20, по северо-востоку до -30 и ниже градусов. Днем будет -6, -11, по северу местами не выше -15, -20 градусов.