Более 500 многодетных мам в Бурятии вышли досрочно на пенсию в этом году

С начала этого года отделение СФР по Бурятии назначило 506 многодетным мамам страховую пенсию досрочно. Правом выхода на заслуженный отдых могут воспользоваться женщины, воспитавшие троих и более детей

Если у матери трое детей, то она сможет оформить пенсию на три года раньше пенсионного возраста - в 57 лет. Если у женщины четверо детей - на четыре года раньше, то есть в 56 лет. Если женщина родила и воспитала пятерых и более детей, то право на досрочный выход на пенсию у нее возникает в 50 лет.

- Эти правила действуют для мам, если они родили и воспитали всех детей до 8-летнего возраста. Женщины, усыновившие детей, также имеют право на назначение пенсии досрочно, - отметил управляющий отделением СФР по республике Бурятия Климентий Шомоев.

При этом пенсия многодетной маме может быть назначена в 2024 году при наличии 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициента.

В период ухода за детьми до полуторагодовалого возраста, но не более 6 лет в общей сложности, начисляются пенсионные коэффициенты: за первым ребенком - 1,8 коэффициента; за вторым - 3,6 коэффициента; за третьим или четвертым - 5,4 коэффициента.

Сведения о стаже и количестве пенсионных коэффициентов содержатся на индивидуальном лицевом счете гражданина в Социальном фонде России. Выписку с необходимой информацией можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг.

Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-1-000-00-1, звонок бесплатный, работает круглосуточно без выходных. Региональные операторы, которые консультируют с предоставлением персональных данных, работают с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.

Фото: loon.site