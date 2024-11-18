Общество 18.11.2024 в 12:00

Более 500 многодетных мам в Бурятии вышли досрочно на пенсию в этом году

Правом досрочной пенсии могут воспользоваться женщины, воспитавшие троих и более детей
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Более 500 многодетных мам в Бурятии вышли досрочно на пенсию в этом году

С начала этого года отделение СФР по Бурятии назначило 506 многодетным мамам страховую пенсию досрочно. Правом выхода на заслуженный отдых могут воспользоваться женщины, воспитавшие троих и более детей

Если у матери трое детей, то она сможет оформить пенсию на три года раньше пенсионного возраста - в 57 лет. Если у женщины четверо детей - на четыре года раньше, то есть в 56 лет. Если женщина родила и воспитала пятерых и более детей, то право на досрочный выход на пенсию у нее возникает в 50 лет.

- Эти правила действуют для мам, если они родили и воспитали всех детей до 8-летнего возраста. Женщины, усыновившие детей, также имеют право на назначение пенсии досрочно, - отметил управляющий отделением СФР по республике Бурятия Климентий Шомоев.

При этом пенсия многодетной маме может быть назначена в 2024 году при наличии 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициента.

В период ухода за детьми до полуторагодовалого возраста, но не более 6 лет в общей сложности, начисляются пенсионные коэффициенты: за первым ребенком - 1,8 коэффициента; за вторым - 3,6 коэффициента; за третьим или четвертым - 5,4 коэффициента.

Сведения о стаже и количестве пенсионных коэффициентов содержатся на индивидуальном лицевом счете гражданина в Социальном фонде России. Выписку с необходимой информацией можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг.

Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-1-000-00-1, звонок бесплатный, работает круглосуточно без выходных. Региональные операторы, которые консультируют с предоставлением персональных данных, работают с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30.

 

Фото: loon.site

Все новости

В Улан-Удэ потушили пожар в цеху
18.11.2024 в 13:04
22 ноября в галерее Льва Бардамова пройдет праздник «Искусство войлока»
18.11.2024 в 12:53
Жителей Бурятии приглашают на лекции по буддийской философии
18.11.2024 в 12:31
Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ
18.11.2024 в 12:20
Более 500 многодетных мам в Бурятии вышли досрочно на пенсию в этом году
18.11.2024 в 12:00
В Бурятии предпринимателям-новичкам разрешат не платить налоги
18.11.2024 в 11:57
В Бурятию придет оттепель
18.11.2024 в 11:51
20 ноября в Улан-Удэ состоится концерт выдающегося гитариста Евгения Финкельштейна
18.11.2024 в 11:37
Жителю Бурятии дорого обошлись срубленные сосны
18.11.2024 в 11:20
В поселке Заиграево торжественно открыли дом культуры
18.11.2024 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

Читайте также
Жителей Бурятии приглашают на лекции по буддийской философии
Лекции ведет ректор Буддийского университета Дымбрыл-багша
18.11.2024 в 12:31
В Бурятию придет оттепель
Она будет сопровождаться снегопадами
18.11.2024 в 11:51
В Бурятии записаться к врачам по-прежнему невозможно
О сроках возобновления записи ничего не сообщается
18.11.2024 в 11:05
Дети-герои из Бурятии получили государственные награды
В Народном Хурале прошло награждение школьников, проявивших героизм
18.11.2024 в 10:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru