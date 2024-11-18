Общество 18.11.2024 в 12:31

Жителей Бурятии приглашают на лекции по буддийской философии

Лекции ведет ректор Буддийского университета Дымбрыл-багша
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на лекции по буддийской философии

Жителей Бурятии приглашают на лекции по буддийской философии (возрастное ограничение 0+). Лекции ведет ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» габжа лама Дымбрыл Дашибалданов.

Занятия еженедельно проводятся по вторникам и воскресеньям. Во вторник лекции проходят в конференц-зале Национальной библиотеки Бурятии в 18.30, а по воскресеньям – в здании Буддийского университета в 10.00.

Ближайшая лекция состоится завтра, 19 ноября, в Национальной библиотеке РБ.

Ректор Буддийского университета Дымбрыл-багша расскажет о воззрениях четырёх философских школ, знание которых способствует пониманию замысла сутр Будды. При изучении этих взглядов вырабатываются навыки, позволяющие взглянуть на многие жизненные вопросы с разных сторон и найти наиболее подходящее решение.

19 ноября, начало в 18.30.

Место проведения: г. Улан-Удэ, конференц-зал Национальной библиотеки РБ.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: тг-канал Буддийского университета «Даши Чойнхорлин»

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