Общество 18.11.2024 в 14:11

В Монголии наблюдается ипотечный бум

Жители столицы страны активно избавляются от юрт в пользу новостроек
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Текст: Иван Иванов
В Монголии наблюдается ипотечный бум
Фото: архив «Номер один»
В 2024 году число ипотечных кредитов, выданных гражданам Монгольской ипотечной корпорацией и коммерческими банками, составил 9 трлн тугриков. Это на 1,8 трлн больше, чем в 2023 году, что свидетельствует о продолжающемся росте жилищного рынка Монголии, сообщает агентство «Монцамэ».

Основные объемы строительства жилья в Монголии расположены в столице - Улан-Баторе. Монгольские инвесторы активно избавляются от старого жилого фонда и переезжают в высотные дома. Они массово возводятся в основном на южной и восточных сторонах монгольской столицы, где экологическое состояние относительно благополучное по сравнению с другими районами. Которые в свою очередь граничат с юрточными поселениями, использующими уголь для отопления жилищ. Что ухудшает экологию в столице страны.

При этом объем задолженности по ипотечным кредитам составляет 8,8 трлн тугриков (97,7%), из которых 120,6 млрд тугриков (1,3%) - это потенциально тревожные для банков кредиты и 87 млрд тугриков (1,0%) - крайне некачественные кредиты.
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