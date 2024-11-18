В Улан-Удэ приступили к строительству новогоднего городка

«Горка будет состоять из двух больших катушек высотой около четырех метров. Сейчас специалисты начнут укладывать доски на верхней площадке горки, обшивать скаты, соберут крышу, сделают перила и балясины. Также на этой неделе начнут собирать сцену», - рассказали в мэрии Улан-Удэ.



