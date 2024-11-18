Общество 18.11.2024 в 15:31

В Улан-Удэ приступили к строительству новогоднего городка

На площади советов уже начали сооружать большую горку
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ приступили к строительству новогоднего городка
Фото: мэрия Улан-Удэ
На площади Советов в Улан-Удэ началась подготовка к возведению ледового городка. Сегодня бригада ремонтно-строительных работ Комбината по благоустройству начала соединять металлические конструкции большой горки.

«Горка будет состоять из двух больших катушек высотой около четырех метров. Сейчас специалисты начнут укладывать доски на верхней площадке горки, обшивать скаты, соберут крышу, сделают перила и балясины. Также на этой неделе начнут собирать сцену», - рассказали в мэрии Улан-Удэ.


Напомним, ледовый городок в этом году будет выдержан в тематике сказок Александра Пушкина. Территория городка традиционно будет разделена на три зоны – входную, центральную и игровую. Помимо горок и елки там будет 20 отдельных скульптур и композиций. Одной из «фишек» городка станет ледяная скульптура Пушкина, которая на входе будет встречать маленьких и взрослых посетителей.
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