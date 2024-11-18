Общество 18.11.2024 в 15:31
В Улан-Удэ приступили к строительству новогоднего городка
На площади советов уже начали сооружать большую горку
Текст: Андрей Константинов
На площади Советов в Улан-Удэ началась подготовка к возведению ледового городка. Сегодня бригада ремонтно-строительных работ Комбината по благоустройству начала соединять металлические конструкции большой горки.
Напомним, ледовый городок в этом году будет выдержан в тематике сказок Александра Пушкина. Территория городка традиционно будет разделена на три зоны – входную, центральную и игровую. Помимо горок и елки там будет 20 отдельных скульптур и композиций. Одной из «фишек» городка станет ледяная скульптура Пушкина, которая на входе будет встречать маленьких и взрослых посетителей.
«Горка будет состоять из двух больших катушек высотой около четырех метров. Сейчас специалисты начнут укладывать доски на верхней площадке горки, обшивать скаты, соберут крышу, сделают перила и балясины. Также на этой неделе начнут собирать сцену», - рассказали в мэрии Улан-Удэ.
Напомним, ледовый городок в этом году будет выдержан в тематике сказок Александра Пушкина. Территория городка традиционно будет разделена на три зоны – входную, центральную и игровую. Помимо горок и елки там будет 20 отдельных скульптур и композиций. Одной из «фишек» городка станет ледяная скульптура Пушкина, которая на входе будет встречать маленьких и взрослых посетителей.
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