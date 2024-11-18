В Улан-Удэ проверяют строительство нового водовода в Улан-Удэ. Теперь надежным водоснабжением будет обеспечено 24 тысячи жителей 102-113 микрорайонов, а также котельная «Юго-Западная» и ТЭЦ-2.

- В декабре прошлого года здесь из-за сдвига грунта произошла авария на сетях. Мы оперативно ликвидировали повреждение и сразу же приступили к прокладке новых трасс, закупили трубы, изменили ремонтную программу «Водоканала» и за счёт внутренних источников сейчас прокладываем две новые нитки по 235 мм для подачи воды. Из 785 метров труб проложено более 500 метров. Это первый этап, который завершим в декабре, - сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- По второму этапу - по теплу будем делать горизонтальную прокладку новых резервных ниток, чтобы в случае аварии быстро сделать переподключение, - добавил мэр.

Фото: тг-канал мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова