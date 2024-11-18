Общество 18.11.2024 в 17:19

В селе Холтосон завершается строительство объекта централизованного водоснабжения

Он уже готов к вводу в эксплуатацию
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Текст: Иван Иванов
В селе Холтосон завершается строительство объекта централизованного водоснабжения
В рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Холтосон Закаменского района полностью модернизировали систему водоснабжения. Старая часто перемерзала, что доставляло местному населению большие неудобства. Теперь же объект централизованного водоснабжения обеспечивает качественной водой все село Холтосон и город Закаменск. Объект готов к вводу в эксплуатацию.

«Технологическое присоединение к сетям выполнено, установлено 19 водоколонок, в процессе ещё 4. Мощность объекта в пиковые нагрузки - порядка 44 кубов в час, то, что обеспечивается насосными группами. Качество воды достаточно высокое - артезианское, то есть не требует очистки», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

На реконструкцию сетей централизованного водоснабжения направлено 192,5 млн руб. из федерального бюджета.

Благодаря участию в программе «Чистая вода» в закаменском селе проложили 7 км сетей водоснабжения, построены водозаборы, повысительно-насосная станция, два резервуара.

На сегодняшний день ведется работа по благоустройству водозабора, подключение водоразборных колонок к электричеству, монтаж системы видеонаблюдения.

По данным Минстроя Бурятии, с 2019 года за время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» объекты централизованного водоснабжения обновлены в Прибайкальском, Селенгинском, Иволгинском, Баргузинском, Кабанском районах и в Улан-Удэ.
Теги
водоснабжение

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