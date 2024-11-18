В селе Холтосон завершается строительство объекта централизованного водоснабжения

В рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Холтосон Закаменского района полностью модернизировали систему водоснабжения. Старая часто перемерзала, что доставляло местному населению большие неудобства. Теперь же объект централизованного водоснабжения обеспечивает качественной водой все село Холтосон и город Закаменск. Объект готов к вводу в эксплуатацию.«Технологическое присоединение к сетям выполнено, установлено 19 водоколонок, в процессе ещё 4. Мощность объекта в пиковые нагрузки - порядка 44 кубов в час, то, что обеспечивается насосными группами. Качество воды достаточно высокое - артезианское, то есть не требует очистки», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.На реконструкцию сетей централизованного водоснабжения направлено 192,5 млн руб. из федерального бюджета.Благодаря участию в программе «Чистая вода» в закаменском селе проложили 7 км сетей водоснабжения, построены водозаборы, повысительно-насосная станция, два резервуара.На сегодняшний день ведется работа по благоустройству водозабора, подключение водоразборных колонок к электричеству, монтаж системы видеонаблюдения.По данным Минстроя Бурятии, с 2019 года за время действия нацпроекта «Жилье и городская среда» объекты централизованного водоснабжения обновлены в Прибайкальском, Селенгинском, Иволгинском, Баргузинском, Кабанском районах и в Улан-Удэ.