В Бурятии в этом году ввели 520 тысяч кв метров жилья

Ввод нового жилья – приоритетная цель национального проекта «Жилье и городская среда». Строительством жилья в республике занимаются около 20 специализированных застройщиков. Новые дома ввели в эксплуатацию по ул. Бабушкина, ул. Конечная и в отдаленных 115, 128, 140, 142 микрорайонах. Близится к завершению строительство 1 и 2 этапов нового ЖК в 140А квартале Улан-Удэ. В трех блок-секциях завершена отделка мест общего пользования, квартиры готовятся к сдаче в эксплуатацию.- На рост строительства МКД в эти годы повлиял ряд принятых решений на уровне правительства России. Среди них эффективное вовлечение земель, поддержка строительства инфраструктуры в проектах по возведению жилья, а также создание условий по ипотечному кредитованию. Данные по размеру первоначального взноса доложены руководству страны, ожидаем решения от банков, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.Согласно 214 ФЗ по эскроу-счетам, когда регистрируется договор долевого участия, эскроу-счета становятся доступными для застройщика только после введения дома в эксплуатацию. Только тогда банк в одностороннем порядке перечисляет денежные средства на расчетный счет застройщика. Это стимулирует застройщиков своевременно сдавать жилые объекты.В прошлом году по данным Минстроя Бурятии было сдано более 469 тысяч кв метров жилья. Из них 166 тысяч - в многоквартирных домах. В 2024 году этот показатель уже составляет более 520 тысяч кв м, в том числе в МКД - 140 тысяч кв метров.