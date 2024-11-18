Общество 18.11.2024 в 17:24

В Бурятии в этом году ввели 520 тысяч кв метров жилья

Из них в многоквартирных домах сдано 140 тысяч кв метров
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии в этом году ввели 520 тысяч кв метров жилья
Фото: Минстрой Бурятии
Ввод нового жилья – приоритетная цель национального проекта «Жилье и городская среда». Строительством жилья в республике занимаются около 20 специализированных застройщиков. Новые дома ввели в эксплуатацию по ул. Бабушкина, ул. Конечная и в отдаленных 115, 128, 140, 142 микрорайонах. Близится к завершению строительство 1 и 2 этапов нового ЖК в 140А квартале Улан-Удэ. В трех блок-секциях завершена отделка мест общего пользования, квартиры готовятся к сдаче в эксплуатацию.

- На рост строительства МКД в эти годы повлиял ряд принятых решений на уровне правительства России. Среди них эффективное вовлечение земель, поддержка строительства инфраструктуры в проектах по возведению жилья, а также создание условий по ипотечному кредитованию. Данные по размеру первоначального взноса доложены руководству страны, ожидаем решения от банков, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Согласно 214 ФЗ по эскроу-счетам, когда регистрируется договор долевого участия, эскроу-счета становятся доступными для застройщика только после введения дома в эксплуатацию. Только тогда банк в одностороннем порядке перечисляет денежные средства на расчетный счет застройщика. Это стимулирует застройщиков своевременно сдавать жилые объекты.

В прошлом году по данным Минстроя Бурятии было сдано более 469 тысяч кв метров жилья. Из них 166 тысяч - в многоквартирных домах. В 2024 году этот показатель уже составляет более 520 тысяч кв м, в том числе в МКД - 140 тысяч кв метров.
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