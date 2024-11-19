Общество 19.11.2024 в 09:34
В Улан-Удэ очищают тротуары от наледи и снега
Улицы убирают с шести утра ежедневно
Пешеходные дорожки в столице Бурятии ежедневно очищают от снега и наледи. Сегодня с раннего утра 119 сотрудников Комбината по благоустройству работают на ул. Ербанова, Ленина, Боевая, Мокрова, Дарханская, Жердева, Добролюбова, Хоринская, Камова, Дорожная и т. д.
- Улицы убирают с шести утра. Особое внимание уделяют скользким участкам. На дорогах в городе ежедневно работают пескоразбрасывающие машины, - сообщили в мэрии города.
В администрации отметили, что работы по подсыпке и уборке снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, должны проводить управляющие компании, ТСЖ и собственники зданий.
Фото: администрация Улан-Удэ
Тегимэрия улан-удэ дороги