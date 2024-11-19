В Бурятии восстановили электронную запись к врачам

В Бурятии запись на прием к врачу через портал Госуслуги во все медицинские организации снова доступна. Однако единый номер 122 временно работает с перебоями, сообщили сегодня в Минздраве Бурятии.Напомним, запись к врачам в республике стала невозможной с 15 ноября из-за модернизации системы электропитания Центра обработки данных правительства Бурятии. Эти работы обещали закончить к вечеру 17 ноября, однако в намеченный срок сделать это не получилось. В итоге вчера электронная запись к врачам также была недоступна.