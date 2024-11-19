В Бурятии освободили от транспортного налога родителей детей-инвалидов
В понедельник, 18 ноября, на сессии Народного Хурала РБ приняли закон, согласно которому родители детей-инвалидов освобождаются от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно.
- Действие документа распространится на тех налогоплательщиков, дети которых по данным федеральных учреждений медико-социальной экспертизы нуждаются в транспорте по медицинским показаниям. Льготой семьи смогут воспользоваться уже в 2025 году, получив освобождение от налога за период 2024 года, - сообщили в правительстве Бурятии.
Медицинские показания, определяющие нуждаемость в транспортном средстве:
- нарушение функций опорно-двигательного аппарата (заболевания и деформации позвоночника, затрудняющие стояние и ходьбу; - заболевания костей и суставов, деформации нижних конечностей; культи стоп, голени);
- значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Законопроект не распространится на граждан, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении.
Фото: Номер один