В Бурятии освободили от транспортного налога родителей детей-инвалидов

В понедельник, 18 ноября, на сессии Народного Хурала РБ приняли закон, согласно которому родители детей-инвалидов освобождаются от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно.

- Действие документа распространится на тех налогоплательщиков, дети которых по данным федеральных учреждений медико-социальной экспертизы нуждаются в транспорте по медицинским показаниям. Льготой семьи смогут воспользоваться уже в 2025 году, получив освобождение от налога за период 2024 года, - сообщили в правительстве Бурятии.

Медицинские показания, определяющие нуждаемость в транспортном средстве:

- нарушение функций опорно-двигательного аппарата (заболевания и деформации позвоночника, затрудняющие стояние и ходьбу; - заболевания костей и суставов, деформации нижних конечностей; культи стоп, голени);

- значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Законопроект не распространится на граждан, чьи дети находятся на полном государственном обеспечении.

Фото: Номер один