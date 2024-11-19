Общество 19.11.2024 в 10:58

В Бурятии затянули строительство дома для врачей и учителей

Подрядчик и заказчик получили прокурорское представление
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии затянули строительство дома для врачей и учителей
Фото: прокуратура Бурятии﻿
Прокуратура Бурятии проверила ход строительства жилого дома для врачей и учителей в селе Кабанск. Как выяснилось, объект возводится с отставанием от графика.

«По условиям контракта, заключенного Управлением капитального строительства правительства республики с ООО «СК Олимп» в марте 2024 года, дом должен быть построен до 25 ноября 2024 года. В связи с отставанием от графика прокурор внес представления руководителям подрядной организации и УКСа. Завершение строительства находится на контроле», - сообщили в надзорном ведомстве.
Теги
строительство прокуратура

Все новости

В Улан-Удэ появится новый сквер
19.11.2024 в 12:17
Жителей Бурятии предупреждают быть осмотрительными в желании заработать на «удалёнке»
19.11.2024 в 11:51
В Хурале Бурятии определились с параметрами бюджета на следующий год
19.11.2024 в 11:42
Жителей Бурятии зовут присоединиться к Байкальскому лыжному марафону
19.11.2024 в 11:31
Семье из Улан-Удэ не удалось отстоять свой автомобиль
19.11.2024 в 11:16
В Бурятии затянули строительство дома для врачей и учителей
19.11.2024 в 10:58
Росгвардеец из Бурятии стал призером Всероссийского «Кубка защитников Отечества»
19.11.2024 в 10:58
В Улан-Удэ сообщили подробности гибели машиниста крана
19.11.2024 в 10:46
В Бурятии освободили от транспортного налога родителей детей-инвалидов
19.11.2024 в 10:35
В Бурятии грузовик задавил пенсионерку на пешеходном переходе
19.11.2024 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ появится новый сквер
Работы по его благоустройству завершат в следующем году
19.11.2024 в 12:17
В Бурятии освободили от транспортного налога родителей детей-инвалидов
Льготой семьи смогут воспользоваться уже в 2025 году
19.11.2024 в 10:35
В Бурятии восстановили электронную запись к врачам
Однако единый номер 122 пока работает с перебоями
19.11.2024 в 09:43
В Улан-Удэ очищают тротуары от наледи и снега
Улицы убирают с шести утра ежедневно
19.11.2024 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru