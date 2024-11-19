В Бурятии затянули строительство дома для врачей и учителей

Прокуратура Бурятии проверила ход строительства жилого дома для врачей и учителей в селе Кабанск. Как выяснилось, объект возводится с отставанием от графика.«По условиям контракта, заключенного Управлением капитального строительства правительства республики с ООО «СК Олимп» в марте 2024 года, дом должен быть построен до 25 ноября 2024 года. В связи с отставанием от графика прокурор внес представления руководителям подрядной организации и УКСа. Завершение строительства находится на контроле», - сообщили в надзорном ведомстве.