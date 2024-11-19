Общество 19.11.2024 в 10:58
В Бурятии затянули строительство дома для врачей и учителей
Подрядчик и заказчик получили прокурорское представление
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии проверила ход строительства жилого дома для врачей и учителей в селе Кабанск. Как выяснилось, объект возводится с отставанием от графика.
«По условиям контракта, заключенного Управлением капитального строительства правительства республики с ООО «СК Олимп» в марте 2024 года, дом должен быть построен до 25 ноября 2024 года. В связи с отставанием от графика прокурор внес представления руководителям подрядной организации и УКСа. Завершение строительства находится на контроле», - сообщили в надзорном ведомстве.
«По условиям контракта, заключенного Управлением капитального строительства правительства республики с ООО «СК Олимп» в марте 2024 года, дом должен быть построен до 25 ноября 2024 года. В связи с отставанием от графика прокурор внес представления руководителям подрядной организации и УКСа. Завершение строительства находится на контроле», - сообщили в надзорном ведомстве.
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