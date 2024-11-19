Общество 19.11.2024 в 12:17

В Улан-Удэ появится новый сквер

Работы по его благоустройству завершат в следующем году
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ появится новый сквер
В следующем году в Улан-Удэ появится сквер Комбината по благоустройству. Сейчас его сотрудники занимаются благоустройством территории: там уже появились урна, лавочки, сделано освещение и залиты пешеходные дорожки, устанавливается ограждение. Совсем скоро там появится и новогодняя елка.

С наступлением тепла ограждение покрасят, а также установят фонтан, клумбы с цветами и зеленью.


«Работы ещё много, мы стараемся сделать сквер уютным и удобным для горожан. Планируем к лету завершить все работы по благоустройству», - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Фото: Комбинат по благоустройству
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