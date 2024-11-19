В Улан-Удэ появится новый сквер

С наступлением тепла ограждение покрасят, а также установят фонтан, клумбы с цветами и зеленью.







В следующем году в Улан-Удэ появится сквер Комбината по благоустройству. Сейчас его сотрудники занимаются благоустройством территории: там уже появились урна, лавочки, сделано освещение и залиты пешеходные дорожки, устанавливается ограждение. Совсем скоро там появится и новогодняя елка.«Работы ещё много, мы стараемся сделать сквер уютным и удобным для горожан. Планируем к лету завершить все работы по благоустройству», - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Фото: Комбинат по благоустройству