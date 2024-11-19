Общество 19.11.2024 в 12:30

Реальный рост цен на продукты питания в России с начала года превысил 50%

По мнению экспертов высокая инфляция продолжит снижать доходы населения в регионах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Реальный рост цен на продукты питания в России с начала года превысил 50%

Реальный рост цен на продукты питания в России с начала года превысил 50%. Высокая инфляция продолжит снижать доходы населения в регионах. Своим мнением с «Газета.Ru» поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

- Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительную инфляцию. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году. Высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного, - говорит экономист.

Методика расчета официальной инфляции использует усредненную потребительскую корзину, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян, считает эксперт.

Особенно заметна разница для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости, т.к. цены на них растут быстрее общего уровня инфляции.

Напомним, по оценке Центробанка, на 21 октября годовая инфляция в России составила 8,4%.

Доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Татьяна Суворова сказала, что в ноябре 2024  произошел скачок цен на товары первой необходимости: на сливочное масло — почти в два раза, на мясо в сетевых магазинах - до 1 тыс. рублей за 1 кг.

 

Фото: Номер один

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