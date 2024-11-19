В Улан-Удэ уничтожили европейское мясо

Один из гастроном-холлов Улан-Удэ, название которого не раскрывается, торговал мясом из стран Евросоюза. Между тем реализовывать эту продукцию из-за действующих в отношении европейских стран контрсанкций сейчас запрещено.Нарушение в ходе проверки выявили сотрудники Бурятской транспортной прокуратуры с участием таможни и Управления Россельхознадзора.«Бурятским транспортным прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством). Организация привлечена к административной ответственности в виде предупреждения. Изъятая санкционная продукция уничтожена», - сообщили в надзорном ведомстве.