Улан-удэнцев приглашают посетить радиостанцию «Буряад ФМ»

Туристский информационный центр «Байкал» приглашает вас на бесплатную экскурсию на бурятском языке на радиостанцию «Буряад ФМ» (возрастное ограничение 0+). Экскурсия состоится 20 ноября в 12:00. Гидом выступит директор радиостанции Жанна Дымчикова.

- На этой экскурсии вы сможете узнать, как проходят эфиры на радиостанции и что стоит за созданием радиопередач. Погрузитесь в процесс написания сценариев и подготовки материалов для эфиров. Посмотрите, как проходит озвучка мультфильмов на бурятском языке. А также у каждого гостя есть возможность поучаствовать в интервью в прямом эфире и задать свои вопросы, - рассказали организаторы экскурсий.

Количество мест ограничено.

Запись на экскурсию по телефону: 8(924)4570120.

Возрастное ограничение 0+

Фото: ТИЦ «Байкал»