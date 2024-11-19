Более 13 тысяч семей в Бурятии получили компенсацию за детский сад

Компенсация за детский сад в 2024 году предоставлена 13 тысячам семей республики.

- Родителям (законным представителям), чьи дети посещают частные образовательные организации, компенсация назначается не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения и выплачивается в размере 20% среднего размера родительской платы, 50% - на второго ребенка, 70% - на третьего ребенка и последующих детей заявителя, включая детей, находящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание в приемную семью, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

Компенсацию за детский сад могут получить семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум был проиндексирован и составляет 16844 pyбля. Полуторакратная величина таким образом составляет 25 266 рублей.

С начала года выплаты получили 13 204 семей на 16 116 детей. Финансирование на эти цели составило порядка 92,3 млн рублей.

Фото: loon.site