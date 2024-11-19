Общество 19.11.2024 в 15:40

Для жителей Железнодорожного района построили новый водопровод

Более 200 метров магистральных сетей водоснабжения проложили по улице Енисейской
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Для жителей Железнодорожного района построили новый водопровод

Для жителей Железнодорожного района построили водопровод. Более 200 метров магистральных сетей водоснабжения проложили по улице Енисейской.


- С просьбой об обеспечении качественной питьевой водой к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам Горсовета, Народного Хурала РБ в своих наказах обращались жители улицы, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

После передачи сетей в муниципальную казну, а затем в МУП «Водоканал» в следующем году, жители смогут подать заявку на присоединение к новым сетям.

На прокладку трубопровода направлено около одного миллиона рублей.

Средства выделены по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ». Кроме муниципальной программы магистральные сети водоснабжения в Улан-Удэ строят благодаря федеральному проекту «Чистая вода».

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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шутенков мэрия улан-удэ

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