Для жителей Железнодорожного района построили новый водопровод

Для жителей Железнодорожного района построили водопровод. Более 200 метров магистральных сетей водоснабжения проложили по улице Енисейской.





- С просьбой об обеспечении качественной питьевой водой к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам Горсовета, Народного Хурала РБ в своих наказах обращались жители улицы, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

После передачи сетей в муниципальную казну, а затем в МУП «Водоканал» в следующем году, жители смогут подать заявку на присоединение к новым сетям.

На прокладку трубопровода направлено около одного миллиона рублей.

Средства выделены по муниципальной программе «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ». Кроме муниципальной программы магистральные сети водоснабжения в Улан-Удэ строят благодаря федеральному проекту «Чистая вода».

Фото: администрация Улан-Удэ