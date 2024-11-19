В Улан-Удэ построят новые путепроводы

Игорь Шутенков, представляя программу развития Улан-Удэ на выборах мэра, подчеркнул важность транспортной связности между городскими микрорайонами.Одним из вариантов оптимизации дорожного движения в Улан-Удэ станут 7 путепроводов, которые включены в мастер-план. По двум из них уже заканчивается разработка проектно-сметной документации. Это развязки в микрорайоне «Стеклозавод» и на «Читинском переезде».- Несколько дней назад поступила информация, что зампред правительства России Марат Хуснуллин утвердил протокол, где предусмотрено 12 млрд рублей на развязки в Улан-Удэ в 2026-2027 годах, - сказал Игорь Шутенков.Третий мост через Уду также поможет организовать дорожное движение, сократить пробки.За последние пять лет в Улан-Удэ удалось значительно обновить общественный транспорт: 15 «Львят», два «Богатыря», 209 новых автобусов. Пассажиропоток на муниципальном транспорте вырос в четыре раза.- В перевозках приоритет – качество, график, надежность, чистота. Маршрутная сеть общественного транспорта будет выстроена на сочетании магистральных и укороченных маршрутов, - подчеркнул Игорь Шутенков.Следит за ситуацией на городских дорогах в режиме реального времени интеллектуальная транспортная система, которая впервые внедрена в столице Бурятии.Результатом работы по развитию транспорта в Улан-Удэ, в том числе, стало снижение ДТП в городе на 20% по сравнению с 2019 годом.