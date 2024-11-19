Общество 19.11.2024 в 16:22

«Дочка сказала, что ее бьют»

Новосибирец хочет забрать дочку у бывшей, пытавшейся сбежать к террористам
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Текст: КП-Новосибирск
«Дочка сказала, что ее бьют»
Пара познакомилась после освобождения девушки. Фото: предоставлено Валентином/Влад Комяков
33-летний Валентин (имя изменено) судится с матерью своей четырехлетней дочки. Женщина была судима за приготовление к участию в деятельности террористической организации: пыталась сбежать к террористам в Сирию. И Валентин считает, что их ребенку оставаться с такой матерью опасно. В ситуации разбирались журналисты КП-Новосибирск.

Лене (имя изменено) было 20 лет, когда ее завербовали в соцсетях: онлайн-ухажер, в которого она влюбилась, позвал в Сирию. Студентка колледжа упаковала вещи и отправилась в далекую страну, чтобы там выйти замуж. Ее сняли почти с трапа самолета в Шереметьево, где был стыковочный рейс до Стамбула. А уже из Турции девушка собиралась попасть в Сирию к жениху - в террористическую группировку. Следствие и суд длились целый год.

- Я хочу учиться, выйти замуж, работать, - плакала сибирячка на заседаниях.

Отсидев 2 года в колонии (в этот срок зачли ее пребывание под домашним арестом с осени 2016 года. - Ред.), девушка вышла на свободу и встретила нового мужчину.

Автомеханик Валентин (имя изменено) познакомился с Леной в конце 2019 года на сайте знакомств. Валентин написал девушке, они стали общаться. А уже спустя пару недель съехались: жили у Валентина. В январе 2020 года Лена узнала, что ждет ребенка.

- Она такая пай-девочка: тихая, скромная, лишнего себе не позволяла никогда. Когда я узнал про ребенка, сразу сказал: «Будем рожать». Только тогда Лена рассказала про судимость. Я не воспринял это всерьез: не понимал, что это за статья и о чем она вообще. Искать ничего не стал, думал, это никак не отразится на наших отношениях, - рассказал Валентин, отец девочки. - Женаты мы не были. Во время беременности у Лены стали проявляться расстройства. Например, когда она психовала, могла бить себя руками по голове.

Отношения развалились после рождения дочки. По словам Валентина, Лена стала вести себя странно.

- Дочь часто болела, но Лена отказывалась лежать с ней в больницах. День-два там побудут, потом она домой просится. После одной из таких выписок дочку забрали в больницу с высокой температурой. Мы поругались, Лена выгнала меня из дома, и мы расстались, - говорит мужчина. - Я думаю, что еще и ее родители повлияли на это. Они внушали, что я на работе ей изменяю, потому что часто езжу в командировки.

После расставания молодые родители общались только по вопросам, которые касались дочки. Сибиряк утверждает, что забирать ее к себе надолго стал только в 2023 году.

- Лена вышла замуж, сменила фамилию. В браке у нее родился сын. Они живут в съемной квартире, в однушке. Я тоже женился, мы с супругой живем в своем доме, - продолжает новосибирец. - Мы не решали, с кем будет жить ребенок. Через суд только закрыли вопрос с алиментами. Также я покупал одежду, лекарства, когда просили.

Ситуация изменилась этим летом. Однажды ночью Елена написала Валентину и попросила забрать девочку.

- Она написала, что больше так не может: мол, ее муж-наркоман ушел за очередной дозой. Я прыгнул в машину и долетел за 7 минут от дома до Бердска, где они жили. Забрал дочку к себе. Лена не в первый раз жаловалась мне на него. Как-то раз он избил ее на глазах у детей за то, что Лена не делает дома уборку, - уточняет Валентин. - Я долго не лез, не вмешивался, но эта ситуация заставила меня насторожиться. Если с дочкой что-то случится, кому будут задавать вопросы в первую очередь? Конечно мне. Почему не жаловался, не забрал?

После этого девочка осталась жить с отцом. Оба родителя подали иск в суд на определение места жительства ребенка.

- Лена не раз писала мне, что хочет покончить с собой, что муж ее обижает. Мне страшно за дочку, - утверждает мужчина. - Я отдал дочку в садик, возил ее в гости к бабушке, маме Лены. Лена же сама признавалась, что не может дать дочке столько, сколько даю я. И вообще ей хочется, чтобы от нее отстали.

Валентин уверен, что дочка в опасности.

- Когда к нам приходили сотрудники ПДН, дочка рассказывала, что не хочет ехать к маме, что там ее бьют, кормят одними сосисками и лапшой, что ее запирают на кухне, чтобы второй ребенок мог поспать, - перечисляет новосибирец.

У каждого из родителей побывали сотрудники органов опеки. Соцработники пришли к выводу, что у обоих родителей есть условия для проживания девочки. Но суд пришел к выводу, что на время разбирательств лучше оставить ребенка с мамой.

- Ребенок после расставания родителей 3 года жил с мамой, а с отцом только с августа 2024 года. Мама не препятствует общению дочери с отцом, в то время как отец чинит препятствия. Обстоятельств, исключающих возможность проживания ребенка с мамой, не установлено, - указано в определении Первомайского районного суда.

Недавно девочку отдали маме в присутствии судебных приставов.

- Пока дочь жила у Валентина, Елена не очень интересовалась ее состоянием. Мы предоставляли все факты суду, но они не были приняты во внимание. Нами подана жалоба в Верховный суд на судью, а также мы будем обжаловать данное определение. В Кировском районном суде был прецедент, когда никто не разобрался в обстоятельствах дела, и ребенок после этого погиб, - прокомментировал Демьян Карякин, юрист правового центра «Алмаз».

Сама же Елена с журналистами не общается.

- Это наше семейное дело. Я посоветовалась с адвокатом, мне сказали ничего не разглашать, - заявила женщина.

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