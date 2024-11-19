Мусорная реформа: итоги и перспективы

Пять лет назад, в 2019 году, система обращения с отходами по всей стране претерпевала большие изменения. Реформа, которую проводили во всех регионах, вводила новое понятие – региональный оператор по обращению с отходами. Первые годы для многих регионов, в том числе и для Бурятии, были очень тяжелыми. Но сегодня можно констатировать, что компания «ЭкоАльянс», которая получила статус регоператора в нашей республике, миновала самые тяжелые времена и продолжает развиваться.

Начало реформы

Когда мусорная реформа только стартовала, выяснилось, что с ее реализацией в Бурятии возникают сложности. Основные – это большие расстояния, немногочисленные населенные пункты и отсутствие инфраструктуры. И если с первыми двумя мало что можно сделать, то по третьему пункту есть результаты:

– За последние пять лет мы ввели три полигона. Также работают полигоны в Гусиноозерске и Улан-Удэ, – говорит министр природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева. – Сейчас полигоны строятся по новым правилам. Раньше была просто чаша, куда захоранивали отходы. Сейчас это целый комплекс по обработке и утилизации отходов. Там есть и сортировка и раздельное захоронение разных видов отходов.

Региональным оператором по обращению с отходами тогда стала компания «ЭкоАльянс», которая тоже столкнулась с большими трудностями.

– Первые три года работы компании были очень сложными, потому что к тому моменту был накоплен огромный объем задолженности перед подрядными организациями. При этом платежная дисциплина со стороны потребителей была достаточно низкой. То есть, на тот момент элементарно не хватало денег, – рассказывает директор компании «ЭкоАльянс» Дмитрий Дружинин. – Нам удалось эти трудности преодолеть в том числе при поддержке правительства Республики Бурятия. И на сегодняшний день компания финансово устойчива. Это сказывается и на качестве услуг. Вопросов, безусловно, у нас на сегодняшний день достаточно много. Но не все они завязаны на работе непосредственно регионального оператора.

Подворовой вопрос

Один из вопросов, о которых говорит Дмитрий Дружинин – это проблема контейнерных площадок. Особенно в районах республики. По закону создавать и содержать контейнерные площадки должны муниципалитеты. Когда в 2019 году региональный оператор приступил к работе, в Бурятии далеко не везде были установлены контейнеры для сбора ТКО, поэтому на тот момент было принято решение о «мешковом» или «подворовом» сборе. Это была временная мера, к тому же не совсем экологичная.

– Подворовой вывоз мусора не является правильным с точки зрения системы обращения с отходами. Если мы смотрим, каким образом отходы хранятся до того, как их забрали… В лучшем случае какой-то ящик поставят или просто мусор стоит на земле. Мы смотрим на эту проблему с точки зрения экологии, – говорит Дмитрий Дружинин. – С точки зрения экономики особых плюсов нет. Подворовый вывоз – раз в неделю, с контейнерных площадок – ежедневно. Мы будем больше в километрах проезжать по частному сектору, но будем чаще вывозить с контейнерных площадок. И когда начинаешь смотреть цифры, то на то и выходит.

От подворового способа сбора ТКО заставляют отказываться множество факторов, начиная от состояния дорожной инфраструктуры и транспортной доступности отдельных улиц и дворов, до законодательных норм: все нормативные акты, регулирующие сферу обращения с отходами, построены вокруг мест накопления ТКО, проще говоря вокруг контейнерных площадок. И сегодня во многих муниципалитетах их становится все больше.

Несмотря на то, что вопросы содержания контейнерных площадок – это зона ответственности органов местного самоуправления, «ЭкоАльянс» регулярно передает контейнеры в районные администрации для установки, а также замены вышедших из строя. Так, за 5 лет компания приобрела и передала 2 657 контейнеров для сбора отходов, 930 из них в 2024 году.

К слову, когда вокруг контейнеров валяются строительные отходы, автомобильные шины, доски, шифер, ветки и стволы деревьев, и прочий мусор, не относящийся к ТКО, то это уже ответственность не регионального оператора, а управляющей компании или при ее отсутствии органов местного самоуправления.

Еще одна проблема – это то, что не все контейнерные площадки оборудованы отсеками для крупногабаритного мусора. На переходном этапе в частном секторе, где уже установлены контейнеры, но нет площадок для КГМ, региональный оператор вывозит такие отходы по заявкам на горячую линию прямо со двора. Такой услугой можно бесплатно воспользоваться раз в месяц. Это сделано для поддержания порядка возле контейнеров.

Битва со свалками

Еще одна большая накопленная проблема Бурятии – это несанкционированные свалки.

– По закону раньше каждый муниципалитет мог выделять земельные участки для размещения твердых бытовых отходов. Это привело к тому, что возле каждого села образовалась свалка, – рассказывает Наталья Тумуреева. – С введением мусорной реформы появился единый региональный оператор. И в каждом районе были определены санкционированные места, куда со всех населенных пунктов вывозился мусор. Мы исключили размещение отходов возле каждого населенного пункта.

Всего за время работы в Бурятии «ЭкоАльянс» ликвидировал 62 несанкционированные свалки. C 2019 по 2022 было ликвидировано 34 места несанкционированного размещения ТКО. В 2023 году ликвидировано еще 19 несанкционированных свалок в Центральной экологической зоне Байкала – в Прибайкальском и Кабанском районах. В 2024 году ликвидирована крупная свалка в поселке Золотой Ключ Прибайкальского района и еще 8 – на территории Улан-Удэ.

Если взять 2 последних года, общий ликвидированный объем составил более 80 тысяч кубометров. При этом, более 41 тысячи кубометров «ЭкоАльянс» ликвидировал за счет собственных средств.



Берега Байкала

Безусловно, на Бурятии лежит особая ответственность в части обращения с отходами. Ведь мы отвечаем за берег Байкала – мирового наследия и одного из главных источников пресной воды.

Наверняка, каждый, кто этим летом был на Байкале, видел вдоль дороги новые зеленые контейнеры для мусора. В этом году на побережье в Кабанском, Баргузинском и Прибайкальском районах было установлено 300 евроконтейнеров для того, чтобы обеспечить чистоту и порядок в туристический сезон. Места были определены так, чтобы при выезде с отдыха каждый мог забрать мусор с собой и довезти до ближайшего контейнера, поэтому евробаки в достаточном количестве устанавливались на выезде с популярных, особенно у «диких» туристов, пляжей.

Еще 50 контейнеров появились в Северобайкальском районе, столько же на Щучьем озере. На озере Гусином поставили 65 контейнеров для твердых коммунальных отходов.

В результате работы регоператором было собрано и вывезено более 15,5 тысяч кубометров отходов.

Вывоз такого количества ТКО требовал значительных усилий и серьезной корректировки графика работы по всей территории Бурятии.

Контейнеры стояли на побережье Байкала вплоть до октября, чтобы максимально охватить время выезда туристов. В будущем эта работа будет продолжена. В следующем году «ЭкоАльянс» планирует закупить порядка 500 евроконтейнеров, так как те, которые использовались в минувшем туристическом сезоне были переданы региональным в муниципальные образования республики в безвозмездное пользование.

Мышление будущего

Бурятия, как и вся страна, должна идти в ногу со временем. И речь не только о новых технологиях, но и о способах обращения с отходами. Например, в республике понемногу внедряется система раздельного сбора мусора. В тарифе эта работа не заложена, но, тем не менее, «ЭкоАльянс» внедряет эту практику, понемногу меняя отношение людей к окружающей среде.

Этой весной в спальных кварталах Октябрьского района было установлено 40 евроконтейнеров оранжевого цвета для сбора пластика. Доля вторичных материальных ресурсов составила 80% от общего объема собранного мусора с контейнеров для сбора пластика. Ранее, при работе мусоросортировочной станции, процент отбора вторичного сырья составлял всего 4-5% от общего объема поступившего мусора. Ведется работа по увеличению количества контейнеров для раздельного сбора пластика.

В будущем раздельный сбор мусора позволит не только эффективнее очищать населенные пункты от мусора, но и может принести экономический эффект. Ведь многие виды отходов можно использовать как вторичное сырье для производства.

Техника и люди

В любом случае, за пять лет с момента внедрения мусорной реформы, в Бурятии проделана большая работа.

– Если сравнивать начало работы и сегодняшний день, то разница видна даже по количеству техники, которую имеет региональный оператор. – говорит Дмитрий Дружинин. – На тот момент у нас было примерно 5 машин, сегодня уже около 50. Мы из года в год пополняем парк нашей техники. В этом году взяли еще 6 машин. В первую очередь для того, чтобы обеспечить стабильность работы. Мы помним 2021 год, когда были отказы подрядчиков вывозить мусор. С тех пор мы нарастили свой автопарк, чтобы обеспечить стабильность вывоза. Финансовое положение у нас стабилизировалось, и сейчас подрядные организации тоже начали работать стабильно. Что не может не радовать – сами подрядчики укрепляют свой автопарк, покупают новые автомобили.

При этом, собственный автопарк требует значительный штат сотрудников. Сегодня у регоператора открыты вакансии водителей, слесарей, грузчиков. Это тяжелая работа, это понимает и руководство «ЭкоАльянса», поэтому заработная плата здесь достойная. Также региональный оператор подбирает кадры на местах, создавая тем самым рабочие места для жителей районов республики.

Но для того, чтобы система работала бесперебойно, прежде всего нужна платежная дисциплина от потребителей.

Сделать Бурятию чище – это общая задача. Население, бизнес, власти и «ЭкоАльянс» должна работать в тесной связке и поддерживать друг друга. Только тогда эта работа даст самый лучший и быстрый результат.



Фото: egov-buryatia.ru