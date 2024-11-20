Общество 20.11.2024 в 09:00

Блогеры в жилетках

Как оценить работу муниципального учреждения, которое отвечает за очистку дорог, коммуналку, благоустройство и прочие вещи, влияющие на жизнь каждого горожанина?
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Текст: Номер один
Блогеры в жилетках

Правильно! По количеству постов, лайков и комментариев. Кто лучше станцевал - тот и победил. А дороги подождут… 

Недавно на форуме госпабликов Бурятии (есть и такой) Центр управления регионом раздавал награды в разных сферах деятельности. В пяти номинациях победили представители администрации Улан-Удэ и ее подведомственных учреждений. В сфере ЖКХ это Комбинат по благоустройству (КБУ).

Да-да, именно те ребята, которых ругают водители после каждого снегопада или дождя. Ну и что, что они не всегда справляются. Зато как свой паблик ведут! С каждого, кто хоть раз сматерился за рулем, лайк и подписка!

Но соцсети дело такое, их надо постоянно развивать. Поэтому мы предлагаем уволить с десяток рабочих и нанять вместо них столько же SMM-щиков, которые будут снимать смешные ролики и танцы под трендовые звуки.

А почему бы и нет? Вы видели, сколько блогеры зарабатывают? Глядишь, КБУ за годик, может, донатов насобирает на ремонт нескольких дорог.

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