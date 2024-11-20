Общество 20.11.2024 в 09:50

В Бурятии ликвидировали все небезопасные скотомогильники

Все они были закрыты, продезинфицированы и демонтированы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ликвидировали все небезопасные скотомогильники

В Бурятии ликвидировали все небезопасные скотомогильники. Все они были закрыты, продезинфицированы и демонтированы. Ликвидация скотомогильников была осуществлена в рамках исполнения Постановления РБ № 627 «О порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Республики Бурятия».

- На момент начала реализации программы в 2019 году в регионе насчитывалось 149 небезопасных скотомогильников. Все они были закрыты, продезинфицированы и демонтированы после проведения необходимых проверок почвы на наличие возбудителя сибирской язвы. Процесс ликвидации включал сжигание конструкций на месте и последующую засыпку грунтом,- сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Сейчас в Бурятии функционирует 27 скотомогильников, полностью соответствующих нормам законодательства.

Согласно новому закону, принятому Госдумой в прошлом году, строительство новых скотомогильников запрещено, а существующие объекты должны прекратить свое функционирование к 2030 году.

- Эти меры направлены на предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди животных и защиту экологической обстановки, - уточнили в управлении.

 

Фото: управление ветеринарии РБ

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