Коммунальщики Улан-Удэ вышли на уборку снега

Снегопад и теплая погода серьезно осложнили сегодня дорожную обстановку в столице Бурятии. С утра сотрудники Комбинат по благоустройству приступил к подсыпке улиц.«Сейчас на линии работают 13 пескоразбрасывателей. Они подсыпают все магистральные улицы города. За тротуарами в городе следят 120 уборщиков территорий. Напомним, что на поворотах, спусках и подъемах установлены красные ящики с песком. Горожане при необходимости могут самостоятельно подсыпать скользкие участки», - сообщили в Комбинате по благоустройству.Коммунальщики просят водителей соблюдать дистанцию и по возможности пропускать пескоразбрасывающие машины, чтобы они быстрее добирались до нужного места.