Общество 20.11.2024 в 10:33

В Муйском районе ремонтируют дорогу до Таксимо

Будет обновлен участок автодороги с 358 по 368 км
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе ремонтируют дорогу до Таксимо

В Муйском районе ремонтируют дорогу до Таксимо. Будет обновлен участок автодороги с 358 по 368 км автодороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо. Общая стоимость - 213 млн рублей.

- Дорога Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо играет важную роль в транспортировке товаров и связи с соседними населенными пунктами. Она создавалась как технологическая и была передана на баланс Бурятрегионавтодора в ненормативном состоянии. Мы поэтапно приводим в порядок дорогу и мосты на ней, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Подрядная организация полностью заменила на участке земляное полотно, уложила дорожную одежду на 10 км дороги, установила 34 водопропускные трубы. Также дорожники очистили от кустарников полосу отвода дороги и обеспечили водоотвод, провели укрепительные работы, установили дорожные знаки и металлические барьерные ограждения.

- Работы ведутся по графику. Наши специалисты ведут постоянный контроль за ходом работ. Дорогу введем в эксплуатацию уже в следующем году, — отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Отметим, на автодороге Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо также обновляют соседний участок с 283 по 290 км. В прошлом году отремонтировали участок с 340 по 355 км, ввели в эксплуатацию мосты на 355 км и 321 км дороги. Также в этом году завершили реконструкцию мостового перехода на 368 км.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

 

Фото: минтранс Бурятии

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