В Бурятии растет заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе в Бурятии заболеваемость ОРВИ выросла на 23% по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, это обусловлено возобновлением работы школ после каникул. В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали бокавирусы, риновирусы, парагрипп. Случаев заболевания гриппом в республике не зарегистрировано.«Чтобы избежать заболевания, важно помнить и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. Также рекомендуется соблюдать здоровый образ жизни – правильно питаться, придерживаться режима дня, включить физическую нагрузку и отказаться от вредных привычек. Если вы почувствовали недомогание, нужно остаться дома и обратиться к врачу», - порекомендовал жителям республики Главный санитарный врач Сергей Ханхареев.