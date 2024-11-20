В Бурятии заработал четвертый семейный МФЦ. Его открыли накануне 19 ноября в Курумканском районе.

Первым и почетным клиентом нового центра стала приемная многодетная мама Нина Мисюркеева – победитель муниципального отборочного тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». С 2013 года и по сегодняшний день Нина Евгеньевна воспитала 22 ребенка, в данное время она воспитывает 10 детей.

- Это здорово, что в нашей республике внедряется новый формат поддержки семьи, благодаря чему в режиме «одного окна» они могут получить весь комплекс консультаций и поддержку специалистов в различных жизненных ситуациях. Я – многодетная мама, у меня часто возникают вопросы разного плана, поэтому уверена, что такие центры будут востребованы жителями республики повсеместно, - говорит Нина Евгеньевна.

Напомним, поручение о создании во всех муниципальных образованиях Российской Федерации озвучил Президент страны Владимир Путин.

- Это новый формат социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, нуждающихся в поддержке государства в связи со сложной жизненной ситуацией. Открытие четвертого семейного МФЦ в Бурятии – это знаковое событие. Принципы работы Центра основываются на новых социальных ориентирах, которые сейчас выстраиваются в обществе, - говорит министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Специалисты, работающие в семейном МФЦ, помогут решить вопросы, касающиеся воспитания, обучения и развития детей, организации программы реабилитации или социальной адаптации для ребенка, получение консультаций специалистов, поиск работы и прочее.

Все услуги будут оказываться бесплатно.

В штате МФЦ задействованы специалисты отдела социальной защиты населения по Курумканкому району, социального фонда, центра занятости, психолог.

Ранее аналогичные МФЦ открылись г. Северобайкальск и г. Улан-Удэ для оказания всесторонней поддержки семьям с детьми.

Фото: минсоцзащиты РБ