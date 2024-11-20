Общество 20.11.2024 в 11:30

В Улан-Удэ модернизируют систему ЖКХ

Будут построены новая котельная, центральный тепловой пункт, насосная станция, проложены тепловые сети

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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ модернизируют систему ЖКХ

Во вторник, 19 ноября, состоялся президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

В рамках президиума был одобрен проект модернизации коммунальной инфраструктуры в Улан-Удэ с привлечением льготного займа за счет средств Фонда развития территорий.


- В рамках проекта в Улан-Удэ будут построены новые объекты теплоснабжения: котельная, центральный тепловой пункт, насосная станция, а также проложено 1,2 км тепловых сетей. Это позволит улучшить качество теплоснабжения для 546 жителей нашей столицы. Общая стоимость проекта – 152,7 млн рублей, из которых 122,2 млн. рублей предоставлено за счет средств ФНБ. Реализацию завершим до конца 2025 года, - сообщил Алексей Цыденов.

Ранее по этой программе в столице Бурятии реконструировали два центральных тепловых пункта и котельную, а также ввели 4,7 км тепловых сетей. В результате стабильное тепло получили 14,3 тыс. человек.

 

Фото: правительство Бурятии

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