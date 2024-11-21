Общество 21.11.2024 в 09:00

Спикер Хурала Бурятии поздравил работников налоговых органов с праздником

Уважаемые сотрудники налоговой службы!
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Спикер Хурала Бурятии поздравил работников налоговых органов с праздником
Фото: Хурал Бурятии
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации!

Ваш труд играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности нашей республики и страны в целом. Вы ежедневно демонстрируете высокий уровень профессионализма, ответственности и преданности делу, что позволяет эффективно решать задачи, стоящие перед обществом.

Благодаря вашей деятельности мы можем реализовывать важные социальные проекты, развивать инфраструктуру и поддерживать различные сферы жизни общества. Участвуя в создании благоприятных условий для развития бизнеса, предпринимательства и привлечения инвесторов в регион, вы вносите свой вклад в развитие экономики республики, способствуете повышению качества жизни населения.

Народный Хурал Республики Бурятия совершенствует региональное налоговое законодательство, совместно решая задачи по повышению доходной базы республики, создавая благоприятный инвестиционный климат в республике.

В этот праздничный день особую признательность выражаю ветеранам налоговой службы за профессиональный опыт, за честный и добросовестный труд!

Желаем всем вам здоровья, успехов в работе, новых достижений и профессионального роста. Пусть каждый день приносит вам удовлетворение от результатов вашего труда, а ваша работа приносит пользу всем гражданам нашей страны!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В. А. Павлов

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