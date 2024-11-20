Команда ветеранов СВО Бурятии вернулась с медалями

Во вторник, 19 ноября, на железнодорожном вокзале Улан-Удэ прошла торжественная встреча команды ветеранов СВО. 12 спортсменов приняли участие во Всероссийском «Кубке защитников Отечества» на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 14 по 16 ноября по видам спорта: волейбол сидя, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг. Всего мероприятие собрало более 200 ветеранов СВО из 62 регионов. По итогам состязаний сборная команда Бурятии стали победителями по волейболу сидя.





Вернувшихся спортсменов поприветствовала зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

- Дорогие ребята, мы очень рады вас приветствовать, вы большие молодцы. Мы очень горды, что наша команда из Бурятии из 62 регионов заняла 1 место. На будущий год будет больше развития адаптивного спорта, поэтому мы верим, что вас будет еще больше и наград во всех видах спорта. Отдельное спасибо нашим тренерам. Желаю вам новых спортивных побед, - сообщила Евгения Лудупова.



Руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Бурятии Илья Михалев отметил, члены команды усердно тренировались очень долгое время, не оставалось сомнения, что вернутся с золотыми медалями:



- Тот результат, который висит у вас на груди, поистине доказывает, что вы настоящие воины. Воины как на поле боя, так и в спортивных состязаниях. Я желаю вам дальнейших успехов и выход на новый уровень среди профессиональных спортсменов. Поздравляю вас с этим прекрасным результатом. Будем работать дальше.



Капитан волейбольной команды Баясхалан Балданов рассказал, что победа далась нелегко, в упорной схватке с сильнейшими соперниками удалось выйти вперед.



- В финальной части выступали сильнейшие сборные нашей страны. В групповой стадии мы прошли без проигрышей, все игры выиграли со счетом 2:0. В финальных поединках играли против Московской области, игра была очень сложная, соперники были сильными, но мы выдержали и выиграли со счетом 2:0. В финале играли с Донецкой Народной Республикой. Игра была очень напряженной, мы проигрывали 11 очков. В конце собрались и смогли переломить исход встречи, - поделился Баясхалан Балданов.



По итогам соревнований участники из Бурятии также завоевали: Зорик Зыгбин - серебро по армрестлингу на левой руке, бронза на правой руке; Цыден Генинов - серебро по стрельбе из лука; Валерий Бадмаев - серебро по пулевой стрельбе; Александр Данзанов - бронза по пулевой стрельбе; Сергей Манханов - бронза по пулевой стрельбе.

Фото: правительство РБ