В Улан-Удэ продолжается подсыпка скользких участков дорог

В Улан-Удэ продолжается подсыпка скользких участков. Сейчас на улицах работают 13 пескоразбрасывающих машин.

- В связи с теплой погодой и выпадением снега на дорогах образуется гололедица. Сотрудники Комбината по благоустройству усиленно подсыпают опасные участки. Сейчас на улицах работают 13 пескоразбрасывающих машин, - сообщили в мэрии города.

На пешеходных зонах скользкие участки вручную подсыпают уборщики территорий.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки снега с городских улиц можно по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ