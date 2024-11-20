Новый терминал аэропорта «Байкал» встретил первых пассажиров

Сегодня в Улан-Удэ открылся новый терминал аэропорта «Байкал». Первыми его посетителями стали пассажиры рейса «Иркутск-Улан-Удэ».

- С 21 ноября новый терминал начнёт принимать и отправлять все рейсы внутренних направлений. Новый терминал рассчитан на поток до 400 человек в час, - сообщили в правительстве.

Площадь нового терминала составляет 6,629 тыс. квадратных метров. Пиковая пропускная способность терминала - 400 пассажиров в час. Объем финансирования (средства инвестора): 3,65 млрд. рублей.

Международные вылеты будут производиться из старого терминала.

Фото: скриншот видео, правительство РБ