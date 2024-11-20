Общество 20.11.2024 в 14:01
В улан-удэнской канализации нашли чайник
Число сбросов всевозможных предметов в сети водоотведения растет
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» уже перестали удивляться необычным находкам, обнаруженным в городской канализации. Так на этой неделе работники канализационной насосной станции «Советская» в рабочем колесе насосного агрегата нашли электрический чайник.
«Засоры сейчас - общегородская проблема. Они периодически возникают во всех районах Улан-Удэ. Мусор как мелкий, так и габаритный может нарушить работу оборудования или насосов. За последние несколько лет частота таких случаев увеличилась. Поэтому каждый день на борьбу с засорами выходят дежурить аварийные бригады», - рассказали на предприятии.
Напомним, в октябре неизвестные сбросили автошины в канализацию на улице Жуковского. Из-за этого образовался засор, в результате нечистоты полились на улицу.
«Засоры сейчас - общегородская проблема. Они периодически возникают во всех районах Улан-Удэ. Мусор как мелкий, так и габаритный может нарушить работу оборудования или насосов. За последние несколько лет частота таких случаев увеличилась. Поэтому каждый день на борьбу с засорами выходят дежурить аварийные бригады», - рассказали на предприятии.
Напомним, в октябре неизвестные сбросили автошины в канализацию на улице Жуковского. Из-за этого образовался засор, в результате нечистоты полились на улицу.
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