Жителям дома по улице Заиграевская аннулировали задолженность перед управляшкой

Жителям дома по улице Заиграевская в г. Улан-Удэ аннулировали задолженность перед управляющей компанией. Платежи за содержание имущества и текущий ремонт начислялись незаконно

Прокуратурой Железнодорожного района г. Улан-Удэ была проведена проверка по обращению жильцов многоквартирного дома на ул. Заиграевская, 12 г. Улан-Удэ о необоснованном начислении платы управляющей организацией за содержание общего имущества и текущий ремонт.

- Выявлено, что управляющей организацией с собственниками жилых помещений не были заключены договоры на управление и обслуживание дома, в связи с чем с 2020 года начисление жителям платежей за данные услуги осуществлялось незаконно. По результатам рассмотрения представления прокуратуры управляющая компания аннулировала начисленную задолженность по оплате на общую сумму 333 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: loon.site