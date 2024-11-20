У остановок в Улан-Удэ будет один хозяин

Сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ обсуждался вопрос содержания остановок общественного транспорта. До этого Игорь Шутенков поручил провести полную инвентаризацию всех остановочных пунктов, найти хозяев – ответственных за их содержание и составить реестр.Эта работа была проведена ответственными структурными подразделениями и администрациями районов. В итоге часть остановок закреплены за районами, другая за КБУ, третьи – за Комитетом по строительству.– Нужен один оператор, который бы следил за порядком и содержанием остановок в надлежащем виде. Передаем их на баланс Комбинату по благоустройству. Как пример, после ремонтных работ исчезла остановка «Юношеская библиотека». Ни новую не поставили, ни старую не вернули. Разберитесь, – поручил Игорь Шутенков на планерном совещании Комитету городского хозяйства и Комитету по строительству.По решению мэра, теперь все остановки будут переданы для содержания и обслуживания Комбинату по благоустройству.