В Бурятии федералы взялись за яйца

В Бурятии продавцы начали понижать цены на ряд социально значимых товаров, ценообразование по которым стало центром внимания контролирующих органов. Куриные яйца наконец-то подешевели на 10%, но вот сливочное масло, наоборот, стало дороже на 1,4%. Для кого-то этот процент выглядит небольшим, однако, судя по количеству краж пачек масла, мнения на этот счет сильно разнятся. Воровство пищевого продукта стало ярко выраженным свидетельством влияния растущей инфляции на продовольственном рынке.В России значительно участились кражи подорожавшего сливочного масла. Если год назад пачка весом 200 грамм стоила чуть более 200 рублей, то сегодня ее цена стремительно приближается к 300 рублям.По сравнению с прошлом годом, удорожание составило 26%, что заставило некоторые российские торговые сети начать продавать его в пластиковых коробках с магнитными замками.- Я бы не сказал, что сливочное масло воруют чаще, чем что-либо другое, но этих фактов хватает. Обычно кражи ведь происходят в зоне возле касс, где у покупателей возникает соблазн незаметно прихватить мелкий товар в карман, – говорит начальник службы контроля и безопасности одной из крупных розничных сетей республики. – Но по маслу действительно идет рост числа краж. Пачки занимают небольшой объем, и их легче спрятать и вынести не оплатив. Поэтому масло мы размещаем в центре больших ларей и фокусируем на них системы видеонаблюдения, чтобы затруднить недобросовестным гражданам хищение товара.Сливочное масло попало в фокус общественного внимания этой осенью. Еще в середине сезона выяснилось, что дефицит молока и удорожание стоимости производства привели к резкому росту цен. Кроме того, значительно снизились закупки пальмового масла (за год оно подорожало почти на 20%. – Прим. ред.), которое некоторые производители добавляли в сливочное для удешевления.Кроме того, производители и сети подняли цены и на подсолнечное масло. Причиной стало сокращение урожая подсолнечника (в Курской и Белгородской областях. – Прим. ред.) и подорожание логистики.В Бурятии же параллельно с маслом дорожает и хлеб, что крайне волнует местных жителей.- В конце прошлой недели опять подорожал хлеб и хлебобулочные изделия на 10-15%, это как минимум третье подорожание за год. Вот вам и инфляция в 4,5%, которую глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала. Причем и другие товары дорожают почти каждый день, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.Как отмечает эксперт, рост цен на продовольствие связан с определенным дефицитом продуктов питания и появлением довольно обеспеченных слоев населения, которые могут приобретать их практически по любым ценам.В особо сложной ситуации оказались пенсионеры, поскольку индексация пенсий отстает от стремительной инфляции.По словам Анатолия Думнова, «если ситуация с ценами будет идти по такому же сценарию, то необходимо будет поднять вопрос о введении продовольственных карточек». Мера не очень-то популярная, однако она позволит самым незащищенным слоям населения получать гарантированно минимальный набор сбалансированных по белкам, жирам и углеводам продуктов.Политик Игорь Бобков полагает, что вводить в Бурятии продовольственные карточки пока преждевременно.- Это политический акт, на который власти пойдут лишь в крайнем случае. Я думаю, еще не все рычаги они применили к участникам рынка, чтобы те не задирали цены, - говорит он.Пока же Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ранее направившая запросы производителям ряда социально значимых продуктов, сообщила об аналогичных запросах в адрес крупнейших федеральных торговых сетей.Как говорится в сообщении ведомства, служба проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукции, а также овощи «борщевого» набора.Более того, генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка проходит с привлечением Федеральной антимонопольной службы, министерства сельского хозяйства, а также министерства промышленности и торговли. С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов.Ситуация по социально значимым товарам, которые попали в центр внимания общественности, иногда разрешается самым неожиданным образом. Несколько лет назад возникали кризисы с ростом цен на гречку и сахар. После вмешательства контролирующих структур цены на эти товары стали снижаться. В том числе и на куриные яйца, стоимость десятка которых опустилась до 90 - 100 рублей (на 10 - 15%. – Прим. ред.).Обнадеживающим фактором для стабилизации инфляции может стать и рост числа федеральных розничных сетей, которые начали экспансию в республику. Ведь конкуренция всегда приводит к ценовому спаду.Цены в иногородних дискаунтерах заметно ниже, чем у местных розничных сетей. Тем не менее основной фактор продовольственный инфляции остается определяющим.В стране значительная доля ресурсов отправляется на нужды обороны, а потребительский рынок испытывает нехватку вложений, давление в виде оттока рабочих на предприятия ВПК, роста ставки ЦБ, санкций и ослабления российской валюты, что приводит к удорожанию сырья и технологий, используемых в пищевой промышленности.